Bevande zuccherate e alcol l’Oms ci riprova | Profitti per miliardi i governi aumentino le tasse Nel mirino anche vino e caffè

L’Organizzazione mondiale della sanità invita i governi a incrementare le tasse su bevande zuccherate, alcol, vino e caffè, sostenendo che tali misure possano contribuire a ridurre le malattie non trasmissibili. L’Oms sottolinea come i profitti generati da questi prodotti ostacolino la salute pubblica, richiedendo interventi fiscali più incisivi per promuovere uno stile di vita più salutare.

Le bevande economiche comporteranno un aumento delle malattie non trasmissibili. È su questa convinzione che l'Oms ha esortato i governi ad aumentare le tasse sulle bevande zuccherate e sull'alcol. Il rialzo di quelle che l'Organizzazione mondiale della sanità definisce " tasse sanitarie " potrebbero salvare vite umane ed aumentare le entrate dei Paesi che le applicheranno. L'Oms ha diffuso a sostegno delle sue tesi due nuovi rapporti. Nei dossier è specificato che le bevande zuccherate e alcoliche stanno diventando più economiche.

L’Oms chiede ai governi di aumentare le tasse sulle bevande zuccherate e sull’alcolL’Organizzazione mondiale della sanità ha invitato i governi a incrementare le tasse su bevande zuccherate e alcol, evidenziando come la diminuzione dei costi favorisca un aumento dei consumi.

Giovani, alcol e bibite zuccherate: l’Oms vuole nuove tasse sui prodotti. “Lacune politiche e opportunità d’azione mancate”Il 13 gennaio 2026, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) presenterà due rapporti che analizzano le politiche fiscali su bevande zuccherate e alcolici.

Alcol e bevande zuccherate a basso costo, a rischio la salute globale. L’Oms sollecita nuove tasseLe bevande più economiche favoriranno sempre più un aumento delle malattie non trasmissibili e degli infortuni. quotidianosanita.it

Più tasse sulle bevande zuccherate e alcol: l’appello dell’Oms per contrastare obesità e tumoriA causa delle aliquote fiscali costantemente basse nella maggior parte dei paesi, diventando così sempre più prodotti di largo consumo e alimentando obesità, diabete, malattie cardiache, tumori e info ... italiaoggi.it

