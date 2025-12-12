Germania l' accusa alla Russia | Tentò di destabilizzare il voto federale Nel mirino anche il cyber-attacco contro la sicurezza aerea tedesca

La Germania accusa la Russia di aver tentato di destabilizzare il voto federale e di aver condotto un cyber-attacco a agosto 2024 contro i sistemi di sicurezza aerea nazionali. Berlino punta il dito contro Mosca, evidenziando operazioni di influenza e attacchi informatici mirati a compromettere la stabilità e la sicurezza del paese.

Berlino punta il dito contro Mosca per un attacco informatico condotto nell?agosto 2024 contro i sistemi di sicurezza aerea tedeschi e per operazioni di influenza mirate a destabilizzare le.

