Germania l' accusa alla Russia | Tentò di destabilizzare il voto federale Nel mirino anche il cyber-attacco contro la sicurezza aerea tedesca

La Germania accusa la Russia di aver tentato di destabilizzare il voto federale e di aver condotto un cyber-attacco a agosto 2024 contro i sistemi di sicurezza aerea nazionali. Berlino punta il dito contro Mosca, evidenziando operazioni di influenza e attacchi informatici mirati a compromettere la stabilità e la sicurezza del paese.

Germania, deputati AfD in Turingia accusati di spionaggio per la Russia/ “Potrebbero mandare dati sensibili” - Caos in Germania per il caso Turingia, l'accusa è di cercare di ottenere dati sensibili da trasmettere Il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ... Segnala ilsussidiario.net

Le Provocazioni della Germania con l'Inseguimento degli Aerei Russi? La Germania Vuole la Guerra?

