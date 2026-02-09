Curling l’Italia si arrende agli Usa 8-9 | sfuma il sogno della finale

L’Italia del curling misto perde contro gli Stati Uniti 8-9 e lascia sfumare il sogno di arrivare in finale alle Olimpiadi. La partita è stata tesa e combattuta fino all’ultimo punto, ma alla fine gli americani hanno avuto la meglio. Gli azzurri si sono battuti con forza, però non sono riusciti a conquistare il pass per la grande occasione.

L’Italia del curling misto ha mancato l’approdo alla finale olimpica, cedendo agli Stati Uniti in una semifinale intensa e combattuta. Gli azzurri domani affronteranno la Gran Bretagna di Mouat nella sfida per il bronzo, con inizio alle 14:05. Il match contro gli americani si è deciso all’ultimo end, con gli Stati Uniti che hanno dimostrato una precisione superiore sin dai primi tiri. Nonostante il grande impegno degli azzurri, Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno piazzato i colpi giusti nei momenti chiave, portando gli USA alla vittoria per 9-8. Gli azzurri, guidati da Stefania Constantini e Mosaner, hanno avuto momenti di grande intensità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Curling, l’Italia si arrende agli Usa 8-9: sfuma il sogno della finale Approfondimenti su Curling Usa Curling, l’Italia sfiora la finale ma cede agli USA: azzurri in corsa per il bronzo La squadra italiana di curling, composta da Stefania Costantini e Amos Mosaner, ha sfiorato la finale alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Milano-Cortina, finisce il sogno dell’Italia di curling: gli Stati Uniti si qualificano alla finale Gli Stati Uniti si qualificano per la finale di curling a Milano-Cortina. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Curling Usa Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia avanza alle semifinali del torneo di doppio misto; Stefania Constantini e Amos Mosaner si qualificano in semifinale: l'Italia del curling si gioca una medaglia Olimpica a Milano Cortina 2026 · Risultati oggi; Curling: tutte le regole per seguirlo a Milano-Cortina 2026; Classifica curling misto: l’Italia resta in zona semifinali, ma si è riaperto tutto. Il duo azzurro si arrende alla coppia americana e dovrà accontentarsi di lottare per il bronzo. Tutti gli aggiornamenti in tempo realeI due azzurri, già qualificati, vanno a caccia di una vittoria per avere un avversario più comodo nel prossimo turno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Italia-USA 8-9, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: azzurri in finale per il bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.47 La ... oasport.it #MilanoCortina L'Italia del curling misto si arrende a un passo dalla finale facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Curling, Italia sconfitta in semifinale dagli USA: il doppio misto sconfitto 9 a 8 Per gli azzurri finale per il bronzo contro la Gran Bretagna #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.