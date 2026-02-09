Curling l’Italia sfiora la finale ma cede agli USA | azzurri in corsa per il bronzo

La squadra italiana di curling, composta da Stefania Costantini e Amos Mosaner, ha sfiorato la finale alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La semifinale contro gli Stati Uniti si è conclusa con una sconfitta, lasciando gli azzurri in corsa per il bronzo. La partita è stata combattuta fino all’ultimo tiro, ma alla fine gli americani hanno avuto la meglio. Ora, gli italiani si preparano per l’ultimo match per conquistare la medaglia di bronzo.

Difensori del titolo conquistato a Pechino 2022, gli atleti italiani si sono ritrovati opposti nuovamente alla formazione degli Stati Uniti in un match dal grande valore tecnico e psicologico. Nel duello per un posto nella finalissima, l'incontro tra Italia e Stati unti è stato tirato sin dalle prime mani. Dopo un confronto ad alta tensione, gli USA hanno prevalso 8-9 su Costantini e Mosaner, con il risultato che si è deciso proprio nell'ultimo end della partita. La sconfitta col punteggio di misura ha negato all'Italia la possibilità di difensore il titolo conquistato 4 anni fa a Pechino, interrompendo così la corsa verso la finale del torneo.

