L’Italia del curling perde contro gli Usa nella semifinale del doppio misto ai Giochi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri non riescono a passare il turno e ora si preparano per la finale per il bronzo contro la Gran Bretagna. La partita si è rivelata difficile, con gli avversari più precisi nei momenti chiave.

AGI - L'Italia del curling si arrende agli Stati Uniti nella semifinale del torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Giovanni Malagò, numero uno della fondazione Milano Cortina, e Federica Brignone, Stefania Constantini e Amos Mosaner vanno ko 9-8 contro Cory Thiesse e Korey Dropkin e mancano la difesa dell'oro conquistato a Pechino 2022. Gli azzurri non confermano la vittoria ottenuta in mattinata sempre sugli Usa, nell'ultima partita del round robin, e si giocheranno la medaglia di bronzo nella finale di domani, martedì 10 febbraio, alle 14. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Curling, Italia ko con gli Usa. Azzurri per il bronzo contro la Gran Bretagna

Gli azzurri di curling stanno affrontando una partita molto intensa contro la Gran Bretagna.

L’Italia si sfila tra le migliori del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

