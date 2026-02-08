Olimpiadi Milano-Cortina Curling | Italia in semifinale nonostante il ko con la Gran Bretagna

L’Italia si sfila tra le migliori del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nonostante la sconfitta contro la Gran Bretagna, la squadra italiana si qualifica per le semifinali nel doppio misto. Una vittoria, anche se arrivata in modo inaspettato, che dà speranza e conferma la forza del movimento. La partita si è conclusa con un risultato negativo, ma il team azzurro ha dimostrato di non mollare mai. Ora si prepara alle prossime sfide, con la voglia di fare bene fino in fondo.

Mai sconfitta fu più dolce. La penultima sessione del round robin di doppio misto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sorride clamorosamente all’Italia, che conquista la qualificazione alle semifinali nonostante il ko contro la Gran Bretagna. Un verdetto maturato grazie ai risultati incrociati delle altre partite, che hanno premiato la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Le sconfitte di Canada e Svizzera spalancano le porte. Determinanti sono state le quasi contemporanee sconfitte di Canada e Svizzera. I canadesi hanno ceduto 5-9 contro la Corea, mentre gli elvetici sono stati battuti 3-6 dalla Norvegia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

