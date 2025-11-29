Curling femminile | la Svezia torna sul tetto d’Europa! Scozia battuta in finale

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei anni dopo dall’ultima volta, datata 2019, la Svezia torna sul tetto d’Europa. La Nazionale femminile ha infatti vinto i Campionati Europei 2025 in fase di svolgimento in quel di Lohja battendo per 5-7 la Scozia in occasione del golden medal match, dimostrandosi più lucida e cinica quando più contava. Sfida tesissima quella andata in scena sul ghiaccio finlandese, come dimostrato nei primi due end, terminati con un nulla di fatto. Le scandinave, con il martello in mano, sono le prime a prendersi il punto al terzo round, ricevendo poi lo stesso trattamento al quarto.   Il livello aumenta di intensità a metà gara, quando le svedesi mettono a referto altri due sigilli, per poi essere raggiunte ancora dalle scozzesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

curling femminile la svezia torna sul tetto d8217europa scozia battuta in finale

© Oasport.it - Curling femminile: la Svezia torna sul tetto d’Europa! Scozia battuta in finale

Scopri altri approfondimenti

curling femminile svezia tornaCurling femminile: la Svezia torna sul tetto d’Europa! Scozia battuta in finale - Sei anni dopo dall'ultima volta, datata 2019, la Svezia torna sul tetto d'Europa. Segnala oasport.it

curling femminile svezia tornaCurling, l’Italia femminile regola la Germania agli Europei e rimane aggrappata alla speranza di semifinale - L'Italia è tornata alla vittoria agli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): dopo la sconfitta ... Secondo oasport.it

curling femminile svezia tornaEuropei: Italia femminile quasi fuori, la Turchia rimonta nel finale. Gli uomini vincono ancora (5 su 6) - La squadra guidata da Stefania Constantini perde anche contro la Turchia e incassa la quarta sconfitta in sei incontri agli Europei in corso a Lohja ( ... Lo riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Curling Femminile Svezia Torna