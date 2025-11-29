Curling femminile | la Svezia torna sul tetto d’Europa! Scozia battuta in finale

Sei anni dopo dall’ultima volta, datata 2019, la Svezia torna sul tetto d’Europa. La Nazionale femminile ha infatti vinto i Campionati Europei 2025 in fase di svolgimento in quel di Lohja battendo per 5-7 la Scozia in occasione del golden medal match, dimostrandosi più lucida e cinica quando più contava. Sfida tesissima quella andata in scena sul ghiaccio finlandese, come dimostrato nei primi due end, terminati con un nulla di fatto. Le scandinave, con il martello in mano, sono le prime a prendersi il punto al terzo round, ricevendo poi lo stesso trattamento al quarto. Il livello aumenta di intensità a metà gara, quando le svedesi mettono a referto altri due sigilli, per poi essere raggiunte ancora dalle scozzesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

