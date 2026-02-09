LIVE Italia-USA Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | la nuova sfida agli americani vale la finale!

Alle 18 si gioca la semifinale tra Italia e USA nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita è uno dei momenti più attesi di questa fase del torneo, con le due squadre che si sfidano per un posto in finale. I giocatori italiani cercano di sorprendere gli americani in una sfida che si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della semifinale Italia-USA del doppio misto di curling delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale tra Italia ed USA del torneo di doppio misto di curling, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il penultimo atto della competizione andrà in scena alle ore 18.05. Al termine del round robin le due squadre hanno chiuso entrambe con 6 vittorie in 9 incontri, ma l’Italia è risultata seconda per aver vinto, stamane, lo scontro diretto con gli statunitensi: il miglior piazzamento degli azzurri si traduce nel vantaggio di poter giocare con l’ultima stone a disposizione nel primo end. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia ha vinto la partita di curling contro gli Stati Uniti con il punteggio di 7-6.

Questa sera si è conclusa con un pareggio 3-3 la sfida di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi.

