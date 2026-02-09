Curling a Milano Cortina finale sfumata all’ultimo tiro | Mosaner e Constantini battuti dagli Usa

Il curling a Milano Cortina si avvia verso il momento clou. Nella semifinale, Mosaner e Constantini lottano fino all’ultimo tiro, ma alla fine devono arrendersi agli Stati Uniti. Il tifo caldo non basta a cambiare il risultato: gli americani passano in finale, lasciando gli italiani a guardare.

Un tifo indiavolato non basta. A conquistare la finale sono gli Stati Uniti al termine di una semifinale di curling doppio misto giocata sul filo dell’equilibrio. Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici a Pechino 2022, si fermano davanti al pubblico di casa, in un palazzo incandescente. Gli azzurri, avanti 8-7 prima dell’ultima mano, cedono 9-8 agli americani, già affrontati poche ore prima in un match valido solo per definire le posizioni di classifica. Gli Stati Uniti volano così in finale, mentre l’Italia dovrà accontentarsi della finale per il bronzo. Rabbia e analisi a caldo Al termine della gara Mosaner è apparso visibilmente nervoso, sfogando la delusione con più colpi di scopa contro il tavolo.🔗 Leggi su Feedpress.me

#Milano-Cortina 2026 || Stefania Constantini e Amos Mosaner ritrovano la vittoria nel curling.

L’Italia debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con i campioni olimpici Amos Mosaner e Stefania Constantini.

