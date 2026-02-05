Milano Cortina 2026 l’Italia esordisce in competizione | i campioni olimpici Mosaner-Constantini nel curling

L’Italia debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con i campioni olimpici Amos Mosaner e Stefania Constantini. I due atleti iniziano la loro fatica nel curling, la prima disciplina in cui gli azzurri scendono in campo. È una partita importante, perché segna l’inizio ufficiale della loro avventura olimpica. I tifosi italiani sono già in fermento, pronti a tifare per loro.

Milano – Cortina, 5 febbraio 2026 – Saranno i campioni olimpici e mondiali in carica Amos Mosaner e Stefania Constantini i primi atleti dell'Italia Team in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi giovedì 4 febbraio. La coppia d'oro del doppio misto di curling nell'edizione di quattro anni fa a Pechino debutterà alle 10:05 nel round robin al Cortina Curling Olympic Stadium contro la Corea del Sud. Alle 19:05 il tandem tricolore, che si presenta a questi Giochi Invernali con una striscia aperta di 22 vittorie consecutive, tornerà sul ghiaccio per affrontare il Canada nel secondo impegno di giornata.

