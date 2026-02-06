Curling Milano-Cortina 2026 Constantini e Mosaner tornano a vincere | Svizzera battuta 12-4

Stefania Constantini e Amos Mosaner ritrovano la vittoria nel curling. Dopo le sconfitte, la coppia azzurra si impone con un netto 12-4 contro la Svizzera nel terzo match del round robin ai Giochi di Milano Cortina 2026. Questa vittoria dà loro nuova fiducia in vista dell’incontro di oggi contro l’Estonia.

Pronto riscatto per la coppia azzurra nel doppio misto ai Giochi di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner superano nettamente la Svizzera nel terzo match del round robin e nel pomeriggio tornano sul ghiaccio contro l’Estonia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La coppia azzurra ha conquistato il secondo successo nel torneo superando la Svizzera con un netto 12-4, in una partita chiusa dopo soli sei end.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con i campioni olimpici Amos Mosaner e Stefania Constantini.

Il Canada interrompe l’imbattibilità di Stefania Constantini e Amos Mosaner nel curling a Milano-Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Curling · Stefania Constantini e Amos Mosaner: la prima partita dei Campioni Olimpici in carica - Milano Cortina 2026; Curling, Milano Cortina 2026: esordio vincente per Constantini/Mosaner nel doppio misto - FISG; Stefania Constantini e Amos Mosaner, il grande giorno è alle porte: Vogliamo i playoff per giocarci un'altra medaglia; Casa dolce casa: le emozioni di Stefania Constantini e Amos Mosaner per il debutto a Cortina · Curling.

Curling Milano-Cortina 2026, Constantini e Mosaner tornano a vincere: Svizzera battuta 12-4Pronto riscatto per la coppia azzurra nel doppio misto ai Giochi di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner superano nettamente la Svizzera nel ... sportface.it

Dove vedere in tv Italia-Norvegia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingProsegue senza soluzione di continuità il programma del Round Robin valido per le gare di curling, specialità doppio misto, alle Olimpiadi di Milano ... oasport.it

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Curling, doppio misto: Italia-Svizzera 12-4 Seconda vittoria azzurra su tre incontri #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Milano Cortina 2026 | Curling Misto Un’altra mattina di grande sport olimpico sul ghiaccio Alle 10:05, l’Italia affronta la Svizzera in un incontro di curling misto che si preannuncia tecnico, intenso e ricco di strategia. Precisione, concentrazione e spirito facebook