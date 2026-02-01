Cuori 3 la nuova stagione su Rai 1 | trama cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo Martari

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna su Rai 1 la fiction Cuori con la terza stagione ambientata nel 1974. Pilar Fogliati e Matteo Martari riprendono i loro ruoli tra le corsie delle Molinette di Torino in un'epoca di grandi cambiamenti sociali e medici. Tutte le anticipazioni sulla trama, i nuovi personaggi e il calendario delle puntate.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Cuori Stagione3

Ultime notizie su Cuori Stagione3

Argomenti discussi: 'Cuori 3' - Dal primo febbraio su Rai 1 tornano i cardiologi del Molinette di Torino; Cuori 3 torna su Raiuno: entra Giulio Scarpati nel cast della fiction ambientata a Le Molinette di Torino; Cuori 3, quando esce la nuova stagione della fiction Rai; 'Cuori', torna su Rai 1 con la terza stagione: data, trama, anticipazioni.

cuori 3 la nuovaCuori 3 trama: di cosa parla la nuova stagione della fiction Rai 1Di cosa parla Cuori 3: la trama completa della terza stagione della fiction Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari tra medicina, amore e l’Italia che cambia negli anni ’70. daninseries.it

cuori 3 la nuovaCuori 3, trama, cast, dove e quando vederloLa terza stagione di Cuori debutta ufficialmente domenica 1 febbraio 2026 in prima serata su Rai?1 con un doppio episodio per serata, per un totale di dodici episodi distribuiti in sei serate. Ogni ... dilei.it

