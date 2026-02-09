Cuore Civitanovese Pari con il Montefano
La Civitanovese pareggia 2-2 contro il Montefano in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. I padroni di casa vanno in vantaggio, ma gli ospiti reagiscono e trovano il pareggio nel finale. La squadra di Servalli conquista un punto importante, anche se avrebbe voluto di più. La partita si conclude con un risultato che lascia aperte le speranze di migliorare in vista delle prossime gare.
CIVITANOVESE 2 MONTEFANO 2 CIVITANOVESE (3-5-2): Servalli; Martiarena, Romero, Sanchez; Candia (27'st Nacciarriti), Marietti, Visciano (35'st Calvet), Piccinin, Malaccari (22'st Pompili); De Olivera (19'st Franco), De Arriba (35'st Ardemagni). A disp. Massenz, Baiocco, Sciarra, Pensalfini. All. Mercuri MONTEFANO (4-2-3-1): Talozzi; Castignani (29'st Nardacchione), Rosolani, Martedì (26'pt Galeotti), Bernardi; Angelucci (42'st Rombini), Bambozzi; Ferretti, Palmucci, Strupsceki (29'st Cornero); Stampella (20'st Bonacci). A disp. Strappini, Fossi, Straccio, D'Angelo. All.Bilò. Arbitro: Gasparoni di Jesi.
