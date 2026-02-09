La Juventus conquista un punto al 96’ grazie a un gol di Kalulu. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia pochi rimpianti alla Lazio, che ha sbagliato una buona occasione. I bianconeri hanno tirato molto di più e mantenuto il possesso palla quasi il doppio rispetto agli avversari. Alla fine, sono stati i dettagli a decidere, anche se la partita è rimasta aperta fino all’ultimo secondo.

I tiri della Juve sono quattro volte quelli della Lazio, il possesso quasi il doppio. Dettagli, quando si parla di pallone. Allo Stadium, al termine di una partita folle e non certo avara di errori, il pari bianconero arriva solo al 96’ con Kalulu. E Sarri per un nonnulla manca così il colpaccio, a lungo preparato con un gioco d’attesa e resistenza che più italiano non si può. La Signora dopo il crollo a Bergamo ritrova un minimo di autostima, ma sa che molto è ancora da costruire. ‘Lucio’ non può rinunciare al rinnovato Yildiz nell’undici titolare, né al tuttocampista McKennie. Un altro che si vorrebbe e dovrebbe prolungare in bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, punticino di cuore. Pari con Kalulu-gol al 96’ . La Lazio spreca la chance

Approfondimenti su Juve Lazio

La Juve parte male e la Lazio sfrutta subito le occasioni, andando in vantaggio di due gol.

La Lazio va avanti di due gol contro la Juve, ma i bianconeri non mollano e riescono a pareggiare all’ultimo istante.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Kalulu salva la Juve: pari con la Lazio al 96’.

McKennie colonna e cuore pulsante Juve: l'ultima scelta dei tifosi lo confermaIn una Juventus che sta cercando identità e continuità, alcuni nomi emergono più di altri per peso specifico e rendimento. Tra questi, McKennie si è ritagliato uno spazio sempre più centrale. L’americ ... msn.com

Pagina 0 | McKennie colonna e cuore pulsante Juve: l'ultima scelta dei tifosi lo confermaIn una Juventus che sta cercando identità e continuità, alcuni nomi emergono più di altri per peso specifico e rendimento. Tra questi, McKennie si è ritagliato uno spazio sempre più centrale. L’americ ... tuttosport.com

#JuveLazio 2-2. Graziato dai laziali per ben 3 volte porta a casa un punticino al 96 minuto con i capitolini in vacanza a Ostia Lido, Kalulu tutto solo ringrazia. Pareggio giusto tutto sommato ma sullo 0-2 e sull’1-2 la Lazio si divora 3 gol clamorosi in contropiede, facebook

Una Juve fortunella rischia di andare più volte sul 0-3 e poi sul 1-3. Dele Bashiru, Taylor e Noslin spreconi. Alla fine trova un punticino con una Lazio più morta che viva. Forse meglio concentrarsi sul "dominare" e sugli altri, e pensare di più alle proprie partite x.com