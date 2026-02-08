Rinvio del protocollo d’intesa fra Sistemi Salerno

Questa mattina era prevista la firma di un nuovo protocollo d’intesa tra Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e l’Università degli Studi di Salerno. Tuttavia, l’evento è stato spostato a lunedì 9 febbraio 2026. Nessuna spiegazione ufficiale sul motivo del rinvio, che ha sorpreso gli addetti ai lavori e gli studenti interessati.

Il protocollo d'intesa fra Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e l'Università degli Studi di Salerno, atteso per oggi, è stato rinviato a lunedì 9 febbraio 2026. La decisione, comunicata in una nota, è motivata dalla concomitanza con una convocazione urgente degli organi di stampa da parte del Commissario Prefettizio alle ore 11:00 presso il Comune di Salerno. L'incontro, inizialmente previsto per la mattinata di oggi, si terrà ora alle ore 12:30 presso la Biblioteca e Sala Consiglio "Enrico Mattei" del Gruppo Sistemi Salerno, in Via Passaro 1. Questo slittamento, seppur apparentemente legato a esigenze logistiche e di comunicazione, solleva interrogativi sull'importanza strategica di questa collaborazione e sulla necessità di un coordinamento più efficace tra le istituzioni coinvolte.

