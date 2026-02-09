Cucinare il futuro | i percorsi di recupero di Casa sulla Roccia

A Villa Dora, la Casa sulla Roccia ha appena concluso un percorso importante. I partecipanti hanno ricevuto gli attestati del progetto “Ingredienti per il Futuro”, dedicato alla formazione e al lavoro nella ristorazione. Ora, la struttura si prepara a rilanciare il suo impegno nel recupero e nella crescita di nuove competenze.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Casa sulla Roccia a pre le porte di V illa Dora per un traguardo speciale: la consegna degli attestati del progetto “I ngredienti per il Futuro: formazione e lavoro nella ristorazione”. Dopo 100 ore di formazione teorico-pratica guidata dagli chef dell’Unione Regionale Cuochi della Campania, 14 allievi in percorso di recupero sono pronti a mettersi in gioco. L’evento, che si terrà mercoledì 11 febbraio alle 18:00, segna un importante traguardo per i ragazzi che hanno partecipato al progetto, sostenuto con orgoglio da Fondazione Prosolidar Ente Filantropico ETS. I 5 allievi più meritevoli avranno l’opportunità di iniziare un’esperienza di lavoro con borse lavoro in aziende del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cucinare il futuro: i percorsi di recupero di “Casa sulla Roccia” Approfondimenti su Casa sulla Roccia A Tindari i fidanzati della diocesi di Patti camminano sulla “casa sulla roccia” A Tindari, un gruppo di giovani coppie e fidanzati della diocesi di Patti ha fatto un pellegrinaggio sul sentiero che porta alla “casa sulla roccia”. "Oltre il margine", la collettiva fotografica di Casa sulla Roccia La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Casa sulla Roccia Argomenti discussi: Cassetta di cottura: cucinare il futuro; Cucina lenta e sostenibile, il ritorno della cassetta di cottura per ridurre gli sprechi; La rivoluzione della cucina parte da una cassetta in lana: a Firenze si riscopre un gesto antico che guarda al futuro; Firenze, Cucinare il futuro: quando la sostenibilità parte dalla cucina. Cassetta di cottura: cucinare il futuroAl centro della tavola rotonda Cucinare il futuro: quando la sostenibilità parte dalla cucina – che si è tenuta a Firenze nei giorni scorsi presso Villa Fabbricotti, sede di Toscana […] ... corrieredelvino.it Cucinare il futuro: quando la sostenibilità parte dalla cucinaCosa può insegnarci una cassetta di cottura sulla trasformazione sociale? Come si traduce un gesto apparentemente minimo in leva di cambiamento collettivo? A queste domande ha risposto la tavola roton ... foodaffairs.it Un brindisi al futuro, con il cuore nelle radici.Cucinare non è solo preparare un piatto, è raccontare una storia. E la nostra storia oggi si tinge di colori nuovi, di grafiche "urban" e di una visione che guarda lontano, senza mai dimenticare da dove veniamo. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.