Cucinare il futuro | i percorsi di recupero di Casa sulla Roccia
A Villa Dora, la Casa sulla Roccia ha appena concluso un percorso importante. I partecipanti hanno ricevuto gli attestati del progetto “Ingredienti per il Futuro”, dedicato alla formazione e al lavoro nella ristorazione. Ora, la struttura si prepara a rilanciare il suo impegno nel recupero e nella crescita di nuove competenze.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Casa sulla Roccia a pre le porte di V illa Dora per un traguardo speciale: la consegna degli attestati del progetto “I ngredienti per il Futuro: formazione e lavoro nella ristorazione”. Dopo 100 ore di formazione teorico-pratica guidata dagli chef dell’Unione Regionale Cuochi della Campania, 14 allievi in percorso di recupero sono pronti a mettersi in gioco. L’evento, che si terrà mercoledì 11 febbraio alle 18:00, segna un importante traguardo per i ragazzi che hanno partecipato al progetto, sostenuto con orgoglio da Fondazione Prosolidar Ente Filantropico ETS. I 5 allievi più meritevoli avranno l’opportunità di iniziare un’esperienza di lavoro con borse lavoro in aziende del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Casa sulla Roccia
A Tindari i fidanzati della diocesi di Patti camminano sulla “casa sulla roccia”
A Tindari, un gruppo di giovani coppie e fidanzati della diocesi di Patti ha fatto un pellegrinaggio sul sentiero che porta alla “casa sulla roccia”.
"Oltre il margine", la collettiva fotografica di Casa sulla Roccia
Ultime notizie su Casa sulla Roccia
Argomenti discussi: Cassetta di cottura: cucinare il futuro; Cucina lenta e sostenibile, il ritorno della cassetta di cottura per ridurre gli sprechi; La rivoluzione della cucina parte da una cassetta in lana: a Firenze si riscopre un gesto antico che guarda al futuro; Firenze, Cucinare il futuro: quando la sostenibilità parte dalla cucina.
Cassetta di cottura: cucinare il futuroAl centro della tavola rotonda Cucinare il futuro: quando la sostenibilità parte dalla cucina – che si è tenuta a Firenze nei giorni scorsi presso Villa Fabbricotti, sede di Toscana […] ... corrieredelvino.it
Cucinare il futuro: quando la sostenibilità parte dalla cucinaCosa può insegnarci una cassetta di cottura sulla trasformazione sociale? Come si traduce un gesto apparentemente minimo in leva di cambiamento collettivo? A queste domande ha risposto la tavola roton ... foodaffairs.it
Un brindisi al futuro, con il cuore nelle radici.Cucinare non è solo preparare un piatto, è raccontare una storia. E la nostra storia oggi si tinge di colori nuovi, di grafiche "urban" e di una visione che guarda lontano, senza mai dimenticare da dove veniamo. facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.