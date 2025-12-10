Oltre il margine la collettiva fotografica di Casa sulla Roccia

“Oltre il Margine” è il titolo della collettiva fotografica che sarà presentata domani mattina, alle 10, presso la Sala Grasso della Provincia di Avellino. L’iniziativa, che rientra nel progetto “Un anno di mostre al Museo Irpino”, è promossa da “Casa sulla Roccia”, con Antonio Bergamino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it