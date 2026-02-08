Il Cubo nero di Firenze | cantiere senza controlli per mesi E gli uffici si scontrano

A Firenze, il cantiere del “Cubo nero” è rimasto senza controlli per mesi. Gli uffici comunali si sono scontrati sulle decisioni, mentre il progetto avanzava senza verifiche ufficiali. La situazione ha sollevato molte polemiche, soprattutto perché i dettagli estetici dell’edificio, costruito al posto dell’ex teatro Comunale di corso Italia, dovevano essere approvati dopo sopralluoghi specifici, ma ciò non è mai avvenuto.

Firenze, 8 febbraio 2026 – Ogni dettaglio estetico del complesso che stava nascendo al posto dell'ex teatro Comunale di corso Italia avrebbe dovuto essere concertato ed approvato in seguito a dei sopralluoghi in cantiere. Ma oggi, negli atti dell'inchiesta sul cubo nero esplosa nei giorni scorsi con gli avvisi di garanzia a una decina di indagati tra uffici comunali e Soprintendenza, non c'è traccia di alcun verbale che certifichi l'esistenza delle verifiche in loco. Un vuoto di controllo che avrebbe consentito al "cubo nero" di venire eretto senza alcuna concertazione. Con Palazzo Vecchio e Soprintendenza impegnate a rimpallarsi la responsabilità di chi avrebbe dovuto sorvegliare.

