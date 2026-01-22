Cuba è in stato di guerra | le minacce Usa preoccupano l’Avana in crisi senza il petrolio venezuelano

Cuba si trova in uno stato di alta tensione a causa delle crescenti minacce degli Stati Uniti. L’Avana teme un’eventuale aggressione esterna e si prepara rafforzando le proprie forze militari. La crisi economica, aggravata dalla perdita del supporto petrolifero venezuelano, contribuisce a un clima di preoccupazione generale, spingendo il governo a mobilitarsi per tutelare la sovranità e la stabilità dell’isola.

“Stato di guerra”. L’Avana teme una “possibile aggressione esterna” statunitense e chiama a raccolta l’intera isola, pronta alla “mobilitazione generale” e al “rafforzamento della struttura militare” in difesa della Revolución. La decisione – annunciata domenica su Granma e altri media statali – è stata adottata dal Consejo de defensa nacional in mezzo al “Lutto nazionale” proclamato per la morte di 32 agenti cubani, in servizio a Caracas, durante il blitz Usa dello scorso 3 gennaio (nella foto le immagini dei militari uccisi). “Non c’è resa né capitolazione possibile”, ha fatto sapere il successore dei fratelli Castro, Miguel Díaz-Canel, rispondendo alle crescenti minacce di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un Rubio all’Avana, perché no? Trump mette Cuba alle strette: niente petrolio venezuelano, trema l’ultima isola comunistaDonald Trump ha annunciato la sospensione delle forniture di petrolio venezuelano a Cuba, stringendo ulteriormente le già complesse condizioni dell’isola comunista.

Trump torna a minacciare Cuba: “Adesso basta petrolio o soldi dal Venezuela”. L’Avana: “Non cediamo alle interferenze Usa”Donald Trump torna a rivolgere minacce a Cuba, chiedendo di interrompere le forniture di petrolio e di denaro dal Venezuela.

