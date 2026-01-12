Un Rubio all’Avana perché no? Trump mette Cuba alle strette | niente petrolio venezuelano trema l’ultima isola comunista

Donald Trump ha annunciato la sospensione delle forniture di petrolio venezuelano a Cuba, stringendo ulteriormente le già complesse condizioni dell’isola comunista. Con un messaggio diretto su Truth Social, il presidente ha evidenziato la fine degli aiuti economici, lasciando intendere che senza un accordo, il sostegno finanziario e energetico a Cuba sarà interrotto. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni significative sulla situazione politica ed economica dell’isola.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.