Un Rubio all’Avana perché no? Trump mette Cuba alle strette | niente petrolio venezuelano trema l’ultima isola comunista
Donald Trump ha annunciato la sospensione delle forniture di petrolio venezuelano a Cuba, stringendo ulteriormente le già complesse condizioni dell’isola comunista. Con un messaggio diretto su Truth Social, il presidente ha evidenziato la fine degli aiuti economici, lasciando intendere che senza un accordo, il sostegno finanziario e energetico a Cuba sarà interrotto. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni significative sulla situazione politica ed economica dell’isola.
Donald Trump ha scelto la via più diretta. « Accettate un accordo o sarà troppo tardi », ha scritto su Truth Social, chiarendo subito cosa significhi il “troppo tardi”: « NON CI SARÀ PIÙ PETROLIO O DENARO DIRETTO A CUBA – ZERO!». Non è solo una provocazione. È un messaggio strategico indirizzato a un regime già in apnea, colpito nel suo punto vitale: l’energia. Il nodo energetico. Cuba vive da anni in equilibrio precario grazie al petrolio venezuelano sovvenzionato, un flusso che copriva circa metà del fabbisogno mancante dell’isola. Quel cordone ombelicale si è spezzato nel momento in cui le forze statunitensi hanno catturato Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Trump torna a minacciare Cuba: “Adesso basta petrolio o soldi dal Venezuela”. L’Avana: “Non cediamo alle interferenze Usa”
Leggi anche: Trump minaccia Cuba: “Stop al petrolio dal Venezuela”. L’Avana: “Stati Uniti minacciano tutto il mondo”
Trump minaccia Cuba: «Il nostro Rubio presidente all’Avana Prospettiva fantastica» | @Corriere @mikele_farina x.com
“Egemonia selettiva” Usa: meno interventi globali ma più mirati dove conta (e ora Rubio vede L’Avana) Il vero progetto che Donald Trump ha in testa per l’America - https://www.ilriformista.it/egemonia-selettiva-usa-meno-interventi-globali-ma-piu-mirati-dove-c - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.