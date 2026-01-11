Anche quest’anno, il Carnevale storico si rinnova grazie alla collaborazione tra Croce Verde e ‘Vecchia’. Un’occasione per condividere momenti di allegria e preservare le tradizioni culturali della città. Questa festa rappresenta anche il valore del volontariato e dell’impegno delle realtà rionali, che contribuiscono a mantenere vivo il patrimonio cittadino attraverso iniziative condivise e partecipate.

Il Carnevale è voglia di condividere in allegria. È voglia di tramandare una cultura cittadina. È soprattutto volontariato, se parliamo delle realtà rionali cittadine. Gruppi di persone che si rimboccano le maniche ed in tempi di vacche magre riescono a fare squadra. È il caso dei comitati Vecchia Viareggio e Croce Verde che, anche per il Carnevale 2026, hanno pensato di unirsi per valori e per praticità, ma il progetto collaborativo ha riguardato anche le altre otto realtà rionali per un altro progetto, nel nome del ricordo. Carnevale Storico. Venerdì sera nella sala di rappresentanza della Croce Verde, alla presenza dell’assessore Salemi e degli esponenti della Fondazione Carnevale, Chiericoni e Vannucchi, i vertici dei due comitati hanno dettagliato il programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Carnevale storico. Anche quest’anno. Croce Verde e ‘Vecchia’ uniscono le forze

Leggi anche: Le tre Bcc romagnole uniscono le forze e donano 150mila all'Ausl: serviranno anche per la radiologia domiciliare

Leggi anche: Anche quest’anno il C2C Festival ha superato le aspettative

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Carnevale storico. Anche quest’anno. Croce Verde e ‘Vecchia’ uniscono le forze - Presentato il programma delle sere sulla via Garibaldi e sotto la Torre. lanazione.it