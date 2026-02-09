Cristiano Ronaldo pronto il ritorno in campo con l’Al Nassr dopo lo sciopero? Le ultimissime

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in campo con l’Al Nassr già nelle prossime partite. In Portogallo sono certi: lo sciopero è finito e il fuoriclasse portoghese si prepara a riprendere gli allenamenti e a scendere di nuovo in campo. I tifosi sono in fermento, aspettando di vederlo nuovamente protagonista.

Cristiano Ronaldo ha deciso di non allenarsi più con l'Al-Nassr, in segno di protesta.

Cristiano Ronaldo torna a giocare.

Cristiano Ronaldo, dal Portogallo non hanno dubbi: torna in campo con l’Al Nassr, terminato lo sciopero. Le ultimeCristiano Ronaldo, dal Portogallo non hanno dubbi: torna in campo con l’Al Nassr, terminato lo sciopero. Le ultime Fumata bianca a Riyadh: Cristiano Ronaldo è pronto a rientrare in gruppo con l’Al Nas ... calcionews24.com

Cristiano Ronaldo sta per tornare! La superstar portoghese è pronta a porre fine allo sciopero mentre l'Al-Nassr fissa la data del suo ritorno.Cristiano Ronaldo è pronto a porre fine al suo sciopero all'Al-Nassr e si prepara a tornare a giocare per il club saudita. L'ex superstar del Real Madrid e del Manchester United si era rifiutato di gi ... goal.com

Cristiano Ronaldo si prepara a tornare in campo e a riprendere la sua corsa ai 1000 goal in carriera Il portoghese, come riporta “A Bola” ha risolto i dissapori con l’Al Nassr dovuti al mercato ritenuto scadente facebook

Dopo una settimana di tensioni, rientra il caso Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Secondo ‘A Bola’, il portoghese era in protesta anche per i ritardi nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti dell'Al-Nassr e la regolarizzazione è stata cruciale per il suo ritorn x.com