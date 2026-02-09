Cristiano Ronaldo pronto il ritorno in campo con l’Al Nassr dopo lo sciopero? Le ultimissime

Da calcionews24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in campo con l’Al Nassr già nelle prossime partite. In Portogallo sono certi: lo sciopero è finito e il fuoriclasse portoghese si prepara a riprendere gli allenamenti e a scendere di nuovo in campo. I tifosi sono in fermento, aspettando di vederlo nuovamente protagonista.

Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato Bologna, Fenucci rivela: «Non siamo vicini ai rinnovi di Lucumì e Orsolini. Ecco perché Immobile è andato via» Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Cremonese, Nicola nel post partita: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Gli arrivi di Luperto, Maleh e Thorsby ci hanno dato qualità» Atalanta, parla Palladino: «Una risposta importante da parte del gruppo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cristiano ronaldo pronto il ritorno in campo con l8217al nassr dopo lo sciopero le ultimissime

© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo, pronto il ritorno in campo con l’Al Nassr dopo lo sciopero? Le ultimissime

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo in sciopero all'Al-Nassr: lo scontro con Benzema e il terremoto in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo ha deciso di non allenarsi più con l'Al-Nassr, in segno di protesta.

Cristiano Ronaldo ferma lo sciopero contro l’Al Nassr e torna a giocare: che cosa ha ottenuto

Cristiano Ronaldo torna a giocare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo pronto a lasciare l'Arabia: la clamorosa protesta che può cambiare il futuro di CR7; Cristiano Ronaldo pronto a lasciare l’Arabia; Cristiano Ronaldo continua il suo sciopero e minaccia l'addio: cosa sta succedendo; Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr ai ferri corti: addio vicino e clamoroso ritorno in vista?.

cristiano ronaldo pronto ilCristiano Ronaldo, dal Portogallo non hanno dubbi: torna in campo con l’Al Nassr, terminato lo sciopero. Le ultimeCristiano Ronaldo, dal Portogallo non hanno dubbi: torna in campo con l’Al Nassr, terminato lo sciopero. Le ultime Fumata bianca a Riyadh: Cristiano Ronaldo è pronto a rientrare in gruppo con l’Al Nas ... calcionews24.com

cristiano ronaldo pronto ilCristiano Ronaldo sta per tornare! La superstar portoghese è pronta a porre fine allo sciopero mentre l'Al-Nassr fissa la data del suo ritorno.Cristiano Ronaldo è pronto a porre fine al suo sciopero all'Al-Nassr e si prepara a tornare a giocare per il club saudita. L'ex superstar del Real Madrid e del Manchester United si era rifiutato di gi ... goal.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.