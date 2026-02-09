Cristiano Ronaldo ferma lo sciopero contro l'Al Nassr e torna a giocare | che cosa ha ottenuto

Cristiano Ronaldo torna a giocare. Dopo aver fermato lo sciopero contro l’Al Nassr, il portoghese riprenderà subito a calcare il campo. La decisione arriva poco prima della prossima partita di campionato, in cui si rivedrà in campo con la sua squadra, mettendo fine alla protesta che aveva iniziato dopo la chiusura del mercato invernale.

Nella prossima partita di campionato Cristiano Ronaldo tornerà in campo con l'Al Nassr mettendo fine alla protesta nata dopo la fine del mercato invernale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Al Nassr

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo contro l’Al-Hilal, saltando il big match.

Cristiano Ronaldo si rifiuta di scendere in campo con l’Al Nassr.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Al Nassr

Argomenti discussi: Ronaldo in sciopero: CR7 protesta contro il mercato dell'Al Nassr; Ronaldo si ferma, la protesta che fa tremare Riad: cosa c’è dietro allo stop di CR7; Caso Ronaldo, l’Al Hilal non si ferma più: Inzaghi punta Vinicius. Da Benzema l’ultimo schiaffo all’ex compagno; Cristiano Ronaldo e l'Al-Nassr ai ferri corti: addio vicino e clamoroso ritorno in vista?.

Ronaldo rischia multa record e maxisqualifica, l'Al Nassr pensa a Salah al suo postoSe Ronaldo dovesse continuare nello sciopero e saltare anche la gara di sabato di campionato con l'Al Nassr ci saranno conseguenze salate, i sauditi attenti anche al mercato, piace Salah ... sport.virgilio.it

Ronaldo, il count down verso i 1000 gol continua ma la sorpresa è Joao FelixCristiano Ronaldo verso i 1000 gol, João Félix sorprende in Arabia. Al Nassr sogna il titolo grazie alla coppia portoghese. sport.virgilio.it

Dopo una settimana di tensioni, rientra il caso Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Secondo ‘A Bola’, il portoghese era in protesta anche per i ritardi nei pagamenti degli stipendi dei dipendenti dell'Al-Nassr e la regolarizzazione è stata cruciale per il suo ritorn x.com

Cristiano Ronaldo è spesso inquadrato mentre si sciacqua soltanto la bocca senza ingoiare il contenuto della borraccia. facebook