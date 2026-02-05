Cristiano Ronaldo non ne vuole sapere di giocare con l'Al Nassr | Benzema ha peggiorato le cose

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo contro l’Al-Hilal, saltando il big match. La sua scelta non è legata a un infortunio, ma a una forte delusione. Ronaldo non ha digerito i favori che l’Al-Nassr avrebbe dato all’avversario e la presenza di Benzema, arrivato da poco e già in forma. La sua assenza si fa sentire e apre nuovi interrogativi sul suo futuro in Arabia.

Caso Ronaldo all'Al-Nassr: CR7 salta il big match ma non è infortunato. Dietro lo stop c'è la rabbia per i favori all'Al-Hilal e l'arrivo di Benzema che esordisce con il botto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo Al Nassr

Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: la protesta nasce a ‘causa’ di Benzema

Cristiano Ronaldo si rifiuta di scendere in campo con l’Al Nassr.

Cristiano Ronaldo non vuole giocare, arrabbiato per il mercato dell’Al Nassr: l’indiscrezione dal Portogallo

Cristiano Ronaldo non vuole scendere in campo lunedì.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo Al Nassr

Argomenti discussi: Clamoroso in Arabia Saudita: il mercato dell'Al Nassr non decolla e Ronaldo si rifiuta di giocare; Cristiano Ronaldo è sparito dalla circolazione in Arabia Saudita: un clamoroso atto di protesta; Cristiano Ronaldo continua il suo sciopero e minaccia l'addio: cosa sta succedendo; Cristiano Ronaldo sciopera per il mercato: salta la gara dell'Al Nassr in protesta con il fondo Pif.

cristiano ronaldo non neCristiano Ronaldo non ne vuole sapere di giocare con l’Al Nassr: Benzema ha peggiorato le coseCaso Ronaldo all’Al-Nassr: CR7 salta il big match ma non è infortunato. Dietro lo stop c’è la rabbia per i favori all’Al-Hilal e l’arrivo di Benzema che esordisce con il botto. fanpage.it

cristiano ronaldo non neAl Nassr, Ronaldo out contro l’Al Ittihad: ecco i motivi della sceltaStando a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul suo account X ufficiale, Cristiano Ronaldo non sarà a disposizione per la prossima sfida dell’Al Nassr contro ... tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.