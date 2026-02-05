Cristiano Ronaldo non ne vuole sapere di giocare con l'Al Nassr | Benzema ha peggiorato le cose

Cristiano Ronaldo ha deciso di non scendere in campo contro l’Al-Hilal, saltando il big match. La sua scelta non è legata a un infortunio, ma a una forte delusione. Ronaldo non ha digerito i favori che l’Al-Nassr avrebbe dato all’avversario e la presenza di Benzema, arrivato da poco e già in forma. La sua assenza si fa sentire e apre nuovi interrogativi sul suo futuro in Arabia.

Caso Ronaldo all'Al-Nassr: CR7 salta il big match ma non è infortunato. Dietro lo stop c'è la rabbia per i favori all'Al-Hilal e l'arrivo di Benzema che esordisce con il botto.

