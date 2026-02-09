Cricket l’Italia non sfigura nello storico esordio ai Mondiali T20 ma la Scozia si impone nettamente

All’Eden Gardens di Calcutta, l’Italia esordisce ai Mondiali T20 con una sconfitta pesante contro la Scozia. La squadra italiana non riesce a tenere il passo e subisce un risultato netto, mentre la Scozia vince anche il suo primo match, lasciando comunque un’impressione di miglioramento. La partita si è conclusa con un risultato chiaro, ma gli azzurri hanno mostrato grinta e spirito di squadra.

All' Eden Gardens di Calcutta, in India, si rivela decisamente amaro l' esordio assoluto dell'Italia ai Mondiali T20 di cricket: gli azzurri incassano una sonora sconfitta per mano della Scozia, a sua volta battuta nel primo incontro dalle Indie Occidentali. Nel match odierno, invece, i britannici si impongono in maniera schiacciante, per 2074 (20.0)-13410 (16.4), portando a casa il successo con un margine di ben 73 runs. L' Italia vince il sorteggio e sceglie di lanciare, ma la prestazione offensiva degli scozzesi è di assoluto livello, mentre gli azzurri non riescono ad essere incisivi, facendo cadere alla fine solamente 4 wickets.

