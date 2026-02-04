Gli azzurri si preparano all’ultima amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, prima di partire per il Mondiale T20 in India e Sri Lanka. La partecipazione stessa rappresenta un risultato storico per il cricket italiano, che si appresta a vivere la sua prima grande competizione internazionale. Mancano pochi giorni, e il team azzurro si impegna per affrontare questa sfida con entusiasmo e determinazione.

Mancano pochi giorni, gli azzurri giocheranno un’ultima amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, e poi sara tempo di Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo. Per l’Italia si tratta di una prima volta storica ai Mondiali. Nella rassegna iridata l’ Italia è inserita nel Girone C: gli azzurri affronteranno Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali, oltre alla Scozia, ripescata al posto del rinunciatario Bangladesh. Si tratta di sfide contro Nazioni che precedono tutte la selezione azzurra nel ranking mondiale. Contro la Scozia arriverà l’ esordio dell’Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, un girone di ferro per l’Italia ai Mondiali T20. Ma esserci è già un risultato storico

