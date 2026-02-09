Cremona | Winter School universitaria esplora memoria e identità attraverso suoni e beni culturali

Cremona accoglie una Winter School dedicata a “Memoria e Oblio” presso l’Università di Pavia. Studenti e docenti si riuniscono per esplorare come suoni e beni culturali possano raccontare il passato e riflettere sull’oblio. L’evento si svolge al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, confermando ancora una volta il ruolo della città come centro di eccellenza nel settore.

Cremona si conferma un polo di eccellenza per l’orientamento universitario, ospitando una Winter School dedicata al tema “Memoria e Oblio” presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia – sede di Cremona. L’iniziativa, svoltasi il 9 e 10 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di studenti delle scuole superiori, offrendo loro un’immersione nel mondo accademico attraverso lezioni, convegni e visite guidate. L’evento, pensato per avvicinare i giovani all’ambiente universitario, si è concentrato sull’esplorazione del complesso rapporto tra memoria e oblio, declinato in diverse prospettive disciplinari.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cremona WinterSchool

Ieri pomeriggio ad Atena Lucana si è aperta ufficialmente la Winter School 2026, organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.

