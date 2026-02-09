Cremona | Winter School universitaria esplora memoria e identità attraverso suoni e beni culturali

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremona accoglie una Winter School dedicata a “Memoria e Oblio” presso l’Università di Pavia. Studenti e docenti si riuniscono per esplorare come suoni e beni culturali possano raccontare il passato e riflettere sull’oblio. L’evento si svolge al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, confermando ancora una volta il ruolo della città come centro di eccellenza nel settore.

Cremona si conferma un polo di eccellenza per l’orientamento universitario, ospitando una Winter School dedicata al tema “Memoria e Oblio” presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia – sede di Cremona. L’iniziativa, svoltasi il 9 e 10 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di studenti delle scuole superiori, offrendo loro un’immersione nel mondo accademico attraverso lezioni, convegni e visite guidate. L’evento, pensato per avvicinare i giovani all’ambiente universitario, si è concentrato sull’esplorazione del complesso rapporto tra memoria e oblio, declinato in diverse prospettive disciplinari.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Cremona WinterSchool

Ad Atena Lucana la Winter School della Federico II, studenti in aula per diventare imprenditori culturali

Ieri pomeriggio ad Atena Lucana si è aperta ufficialmente la Winter School 2026, organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.

Storia dei lidi attraverso i suoni della tradizione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cremona WinterSchool

Memoria e Oblio, la Winter School al Dipartimento di Musicologia e Beni CulturaliDue giornate di orientamento rivolte agli studenti degli istituti secondari di secondo grado: è la Winter School promossa dal ... cremonaoggi.it

Cremona, Winter School a MusicologiaIl 9 e 10 febbraio il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali organizza due Winter School, giornate di orientamento ... cremonaoggi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.