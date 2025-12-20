Storia dei lidi attraverso i suoni della tradizione.

Giovedì nella foschia mattutina che avvolgeva Comacchio l’ Università di Bologna, dipartimento di architettura, di Lamberto Tronchin, direttore del master in " Tecnologie Ambientali per gli Agenti Fisici" ed il suo gruppo di studio composto da Adriano Farina e Luca Battisti, assieme a Federica Gelli Gridati per il progetto " Agorà ". Un percorso, realizzato con finanziamenti europei e della Regione, finalizzato ad una ricerca storico-culturale dei luoghi, per raccogliere e repertoriare i suoni delle piazze come bene culturale immateriale, dell’Emilia-Romagna e d’Italia, per la loro conservazione e qualificarle per l’aspetto del potenziale acustico e sonoro, offrendo uno strumento alle amministrazioni pubbliche per la loro migliore destinazione nelle varie funzioni cittadine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

