Crazy for Football riparte da Roma e guarda a Mondiale in Marocco

Questa settimana Roma accoglie il primo raduno ufficiale della Nazionale italiana Crazy for Football. L’evento, che si tiene dal 9 al 13 febbraio, dà il via alla preparazione in vista del Mondiale in Marocco. La squadra si riunisce per allenarsi e organizzare gli ultimi dettagli prima della partenza, in un momento cruciale per il percorso verso il grande torneo internazionale.

Roma, 9 feb. (askanews) – Dal 9 al 13 febbraio Roma ospiterà il primo raduno ufficiale dell’anno della Nazionale italiana Crazy for Football, che segna l’avvio del percorso di preparazione verso il prossimo Campionato del Mondo, in programma in Marocco e organizzato in collaborazione con la Fifa. La Nazionale di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale arriva all’appuntamento forte dei risultati ottenuti sul campo: Campione d’Europa 2025 e Campione del Mondo della Dream World Cup 2018. Il raduno assume un valore particolarmente significativo perché si inserisce nell’anno che celebra i dieci anni di attività di Crazy for Football, interamente dedicata alla promozione dello sport come strumento di salute mentale e alla lotta allo stigma.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dal 9 al 13 febbraio, a Roma si tiene il primo raduno ufficiale della Nazionale Crazy for Football.

