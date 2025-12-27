Guarda Marocco vs Mali | streaming live AFCON informazioni TV

Sito inglese: Guarda oggi Marocco-Mali alla Coppa d’Africa 2025 QuattroQuattroDue ti offre una guida completa sui live streaming e sulla copertura TV ovunque tu sia nel mondo. Marocco vs Mali: informazioni chiave • Data: Venerdì 26 dicembre 2025 • Orario d’inizio: 20:00 GMT 15:00 ET 21:00 locale • Luogo: Stadio Prince Moulay Abdallah, Rabat • TV e streaming: 4seven (Regno Unito) beIN Sports (Stati Uniti) beIN Sports Canal+ SuperSport (Africa) • Streaming GRATUITO: Canale 4 (Regno Unito) • Guarda da qualsiasi luogo: Ottieni l’offerta natalizia di NordVPN La vittoria iniziale del Marocco contro le Comore in una Rabat inzuppata non è stata enfatica ma relativamente convincente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

