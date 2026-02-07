Crans-Montana il capo sicurezza de Le Constellation non aveva il brevetto antincendio | Mai passato l'esame

La Procura di Sion ha ascoltato ieri Christophe Balet, il capo sicurezza de Le Constellation, coinvolto nell’indagine sulla strage di Capodanno. Balet, 41 anni, ha ammesso di non aver mai superato l’esame per il brevetto antincendio, dettaglio che potrebbe incidere sull’indagine. La procura continua a ricostruire quanto accaduto quella notte, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti e i visitatori.

