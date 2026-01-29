La procura di Crans-Montana ha iscritto nel registro degli indagati una quarta persona per l’incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Si tratta del capo della sicurezza del Comune, che sarà ascoltato il 6 febbraio. La notizia arriva dopo aver già identificato altri sospetti legati all’incendio, che ha causato preoccupazione tra i residenti e i gestori del locale.

C’è una quarta persona indagata per l’incendio della notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana e si tratta del responsabile del servizio di pubblica sicurezza del Comune, che sarà sentito dalla procura il 6 febbraio. È quanto risulta all’emittente svizzera Rts, secondo cui l’interrogatorio sarebbe legato ai mancati controlli, dal 2019, da parte del Comune al bar-discoteca dove è avvenuta la tragedia. Gli altri indagati di cui si era finora a conoscenza erano i coniugi Jacques e Jessica Moretti e uno degli ex responsabili della sicurezza del municipio di Crans-Montana. Non è stato iscritto nel registro, invece, il sindaco del paesino elvetico Nicolas Féraud. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, c’è un quarto indagato: è il capo della sicurezza del Comune

Christophe Balet, il capo della sicurezza pubblica di Crans-Montana, è diventato il quarto indagato nell’inchiesta sull’incendio che ha colpito la località.

La Procura del Vallese ha aperto un’indagine sull’incendio nel bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana.

Crans-Montana, c’è un quarto indagato. Tajani contro la scarcerazione dei Moretti: Si può sempre cambiare giudice o CantoneIl ministro degli Esteri ha negato l’incidente diplomatico con al Svizzera, rilanciato da Le Monde: Ma pretendiamo giustizia ... quotidiano.net

Crans-Montana, c'è un quarto indagatoL'indagine sul rogo di Capodanno a Crans-Montana si allarga a chi avrebbe dovuto verificare che il bar Constellation fosse in regola con le normative di sicurezza. Dopo i coniugi Jacques e Jessica Mor ... avvenire.it

Constellation, ma non solo: a Crans-Montana i mancati controlli nei locali pubblici erano una triste consuetudine x.com