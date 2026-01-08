Il papà di Elsa 15enne ferita a Crans-Montana | Ustioni sul 70% del corpo e ha contratto un’infezione batterica

Il papà di Elsa, la ragazza italiana di 15 anni ferita a Crans-Montana, ha riferito a Fanpage.it che sua figlia è in condizioni gravi, con ustioni sul 70% del corpo e un’infezione batterica. Ha deciso di non spostarla da Zurigo finché i medici non riterranno che sia stabile, sottolineando l’attuale delicatezza del suo stato di salute.

Elsa operata a Zurigo: restano gravissime le condizioni della quindicenne di Biella ferita nell’incendio a Crans-Montana - Primo intervento chirurgico per Elsa, 15enne di Biella ferita nel rogo di Capodanno a Crans- quotidianopiemontese.it

Tra i feriti di Crans Montana il caso della 15enne Elsa: operata a Zurigo per 12 ore - Siamo ancora in una fase in cui non si sa cosa può succedere. msn.com

La Stampa. . Tra i 14 feriti italiani, su 121 totali, nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana c'è anche la 15enne biellese Elsa Rubino. La giovane è ricoverata in gravi condizioni a Lugano ed è tenuta in coma farmacologico. La ragazza biellese si trovava a - facebook.com facebook

Rogo Crans-Montana, intervento chirurgico a Zurigo per Elsa, la quindicenne biellese ustionata grave x.com

