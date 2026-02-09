Cosa sta succedendo a Stellantis | i rischi della nuova strategia di Filosa

La decisione di Stellantis di tagliare gli investimenti sui veicoli elettrici ha sorpreso molti. La casa automobilistica non ha ancora chiarito se questa mossa porterà vantaggi o rischi in futuro. Intanto, i lavoratori e gli azionisti restano in attesa di capire come si evolverà la situazione.

Nessuno oggi può sapere se la decisione di Stellantis di ridurre drasticamente i propri investimenti sui veicoli elettrici si rivelerà positiva nel tempo per i suoi azionisti e per i suoi lavoratori. Quel che è certo, per il momento, è che gli investitori si sono dati alla fuga davanti alla revisione dei conti annunciata venerdì scorso a causa proprio del cambio di rotta sull’elettrificazione. La svalutazione da 22,2 miliardi di euro sul bilancio 2025 ha trascinato giù il titolo in borsa di Stellantis, che venerdì ha chiuso con un catastrofico -25% a Piazza Affari. Nell’annunciare la “reimpostazione del business”, il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa, in carica dallo scorso giugno, ha apertamente criticato la gestione del suo predecessore Carlos Tavares, dimessosi nel dicembre 2024 in polemica con gli azionisti che gli contestavano di aver concentrato troppe risorse sulle auto a batteria. 🔗 Leggi su Tpi.it

