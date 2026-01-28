Frana a Niscemi cosa sta succedendo e quali sono i rischi

Dopo giorni di pioggia intensa, una frana si è verificata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La terra si è staccata dal pendio, trascinando pietre e fango sulla strada principale. Le autorità stanno monitorando la zona e invitano i residenti a stare attenti. Nessun ferito segnalato finora, ma i rischi di ulteriori smottamenti restano alti. La pioggia continua ad alimentare le preoccupazioni per il dissesto idrogeologico nella zona.

Una frana ha interessato il territorio di Niscemi (Caltanissetta), causando smottamenti del terreno e facendo scattare l’allerta per la sicurezza di alcune aree abitate e della viabilità., Il movimento franoso ha colpito una zona già classificata come fragile dal punto di vista idrogeologico, caratterizzata da terreni argillosi e pendii sensibili alle piogge., Non ci sono state vittime a Niscemi, non risultano feriti., In via precauzionale alcune abitazioni sono state sgomberate o dichiarate temporaneamente inagibili, e alcuni tratti di strada sono stati chiusi. Sono quasi 1.500 le persone evacuate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Cos’è successo con la frana di Niscemi in Sicilia e cos’è una frana da scorrimento: analisi geologica; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale.

