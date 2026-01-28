frana a niscemi cosa sta succedendo e quali sono i rischi

Dopo giorni di pioggia intensa, una frana si è verificata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La terra si è staccata dal pendio, trascinando pietre e fango sulla strada principale. Le autorità stanno monitorando la zona e invitano i residenti a stare attenti. Nessun ferito segnalato finora, ma i rischi di ulteriori smottamenti restano alti. La pioggia continua ad alimentare le preoccupazioni per il dissesto idrogeologico nella zona.

Una frana ha interessato il territorio di Niscemi (Caltanissetta), causando smottamenti del terreno e facendo scattare l’allerta per la sicurezza di alcune aree abitate e della viabilità., Il movimento franoso ha colpito una zona già classificata come fragile dal punto di vista idrogeologico, caratterizzata da terreni argillosi e pendii sensibili alle piogge., Non ci sono state vittime a Niscemi, non risultano feriti., In via precauzionale alcune abitazioni sono state sgomberate o dichiarate temporaneamente inagibili, e alcuni tratti di strada sono stati chiusi. Sono quasi 1.500 le persone evacuate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Le spaventose immagini della frana di Niscemi stanno facendo il giro del mondo: è un paese sull'orlo del baratro. Oltre 1.500 persone hanno dovuto abbandonare le loro case, interi quartieri sono stati evacuati, le scuole restano chiuse, le strade interrotte. Il co facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue l’impegno dei #vigilidelfuoco nelle attività di monitoraggio dell’area e di supporto alla popolazione: nelle ultime 12 ore effettuati 70 interventi per recupero beni dalle abitazioni evacuate, operazioni in corso [ #28gennaio 10:00] x.com