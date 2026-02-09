Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Terapia intensiva | il bollettino medico e gli ultimi aggiornamenti

Lindsey Vonn si trova ancora in terapia intensiva, ma i medici confermano che non è in pericolo di vita. La campionessa di sci ha subito un ricovero, e le sue condizioni vengono monitorate da vicino. Restano in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

AGGIORNAMENTO ORE 23.10. Secondo quanto riportato da Reuters, L’Equipe e The Guardian, Lindsey Vonn risulta in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita. L’atleta ha rifiutato l’intubazione. La Federsci statunitense ha scritto sui social: “ Lindsey Vonn ha subito un infortunio, ma le sue condizioni sono stabili ed è in buone mani con un team di medici americani e italiani “. — AGGIORNAMENTO ORE 18.35. Lindsey Vonn ha rimediato una frattura alla gamba sinistra e nel pomeriggio è stata operata a Treviso. Questo il comunicato diffuso dall’ospedale, le sue Olimpiadi sono concluse e probabilmente anche la carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lindsey Vonn è stata operata nel pomeriggio a Treviso dopo aver riportato una frattura alla gamba sinistra.

Lindsey Vonn è stata portata in ospedale dopo la brutta caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina.

Caduta shock per Lindsey Vonn a Cortina: frattura alla gamba sinistra per la 41enne sciatrice operata a Treviso Finisce nel dramma il tentativo di Lindsey Vonn di riscrivere la storia dello sci. Di vincere una medaglia olimpica a 41 anni, dopo oltre 6 facebook

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn è stata operata per una frattura alla gamba sinistra x.com