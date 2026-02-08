Lindsey Vonn è stata portata in ospedale dopo la brutta caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina. La campionessa americana si è sbilanciata sul primo salto e, non riuscendo a controllarsi, è scivolata violentemente sul manto nevoso, sbattendo con il fianco e il volto. Attualmente si trova in due ospedali, in attesa di conoscere i risultati degli esami e il suo stato di salute. La sua caduta ha sorpreso tutti gli spettatori e i tecnici, ancora in attesa di aggiornamenti ufficial

Lindsey Vonn è caduta dopo una dozzina di secondi nel corso della discesa libera delle Olimpiadi Invernali 2026, andata in scena sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo: si è sbilanciata sul primo salto, ha provato a rimanere in piedi, ma non è riuscita nell’intento, è andata a sbattere violentemente sul manto nevoso con il fianco destro e il volto dopo essersi capovolta in aria. La fuoriclasse statunitense è stata prontamente soccorsa, è stata imbarellata ed è stato chiesto l’intervento dell’elicottero. Falco 2 ha calato il verricello poco sotto il rifugio Pomedes e l’atleta americana è stata issata a bordo, venendo poi condotta verso il punto medico avanzato e successivamente in ambulanza all’ospedale Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Visitata in due ospedali, attesa per il bollettino: gli ultimi aggiornamenti

Durante la discesa libera di Crans Montana, Lindsey Vonn ha avuto una brutta caduta.

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Comunicato US Ski dopo la caduta di Lindsey Vonn: "Condizioni stabili, seguita da medici americani e italiani" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Campionessa sempre Lindsey Vonn, anche quando il dolore fisico e dell'animo la stava straziando La 41enne sciatrice americana si trovava sull'elicottero dopo la rovinosa caduta nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina, eppure ha trovato la forz facebook