Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Operata nel pomeriggio il bollettino medico e gli ultimi aggiornamenti

Da oasport.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lindsey Vonn è stata operata nel pomeriggio a Treviso dopo aver riportato una frattura alla gamba sinistra. La campionessa di sci è finita sotto i ferri in un intervento che si è concluso con successo. Ora si trova in recupero e le sue condizioni sono stabili.

AGGIORNAMENTO ORA 18.35. Lindsey Vonn ha rimediato una frattura alla gamba sinistra e nel pomeriggio è stata operata a Treviso. Questo il comunicato diffuso dall’ospedale, le sue Olimpiadi sono concluse e probabilmente anche la carriera. “ La sciatrice statunitense Lindsey Vonn, vittima di una brutta caduta questa mattina sulla pista Olympia delle Tofane, Cortina, durante la discesa libera femminile, è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici e deciso il trasferimento all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. 🔗 Leggi su Oasport.it

