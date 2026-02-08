Lindsey Vonn è stata operata nel pomeriggio a Treviso dopo aver riportato una frattura alla gamba sinistra. La campionessa di sci è finita sotto i ferri in un intervento che si è concluso con successo. Ora si trova in recupero e le sue condizioni sono stabili.

AGGIORNAMENTO ORA 18.35. Lindsey Vonn ha rimediato una frattura alla gamba sinistra e nel pomeriggio è stata operata a Treviso. Questo il comunicato diffuso dall’ospedale, le sue Olimpiadi sono concluse e probabilmente anche la carriera. “ La sciatrice statunitense Lindsey Vonn, vittima di una brutta caduta questa mattina sulla pista Olympia delle Tofane, Cortina, durante la discesa libera femminile, è stata soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i giochi olimpici e immediatamente trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla gestito dall’Ulss 1 dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici e deciso il trasferimento all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Operata nel pomeriggio, il bollettino medico e gli ultimi aggiornamenti

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Lindsey Vonn è stata portata in ospedale dopo la brutta caduta durante la discesa libera alle Olimpiadi di Cortina.

Durante la discesa libera di Crans Montana, Lindsey Vonn ha avuto una brutta caduta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Come sta Lindsey Vonn? Infortunio al ginocchio sinistro, ma il sogno olimpico non è finito; OpenAI si è fatta rimontare; Infortunio Bonny in Inter-Torino, cosa si è fatto? Quando torna, esami e tempi di recupero; Fiamma olimpica a Milano: il percorso, gli orari e le strade chiuse.

Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Visitata in due ospedali, attesa per il bollettino: gli ultimi aggiornamentiLindsey Vonn è caduta dopo una dozzina di secondi nel corso della discesa libera delle Olimpiadi Invernali 2026, andata in scena sulla pista Olympia delle ... oasport.it

Svelato cosa farà Mattarella alla cerimonia d'apertura: c'entra Valentino Rossi...Il presidente della Repubblica a San Siro per il grande evento che apre le Olimpiadi invernali. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 Comunicato US Ski dopo la caduta di Lindsey Vonn: "Condizioni stabili, seguita da medici americani e italiani" #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Campionessa sempre Lindsey Vonn, anche quando il dolore fisico e dell'animo la stava straziando La 41enne sciatrice americana si trovava sull'elicottero dopo la rovinosa caduta nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina, eppure ha trovato la forz facebook