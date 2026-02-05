Parma Cherubini svela | Soddisfatti del mercato? Lo dirà il campo Avrei firmato per questa posizione in classifica sul rinnovo di Corvi…

Federico Cherubini, dirigente del Parma, ha commentato a caldo dopo la fine del calciomercato. In conferenza, ha detto che è presto per giudicare il mercato, perché tutto si vedrà sul campo. “Sarei stato soddisfatto di questa posizione in classifica e, sul rinnovo di Corvi, vedremo come andrà”, ha aggiunto. Cherubini si è detto comunque contento di come sono andate le trattative, anche se ha lasciato poche certezze sui piani futuri.

Parma, Cherubini svela: «Soddisfatti del mercato? Lo dirà il campo. Avrei firmato per questa posizione in classifica, sul rinnovo di Corvi.»

