Cortona il cordoglio per la scomparsa del vescovo emerito Riccardo Fontana

La comunità di Cortona piange la perdita del vescovo emerito Riccardo Fontana, scomparso nelle scorse ore. L’amministrazione comunale ha già espresso il suo cordoglio e si prepara a ricordarlo con un momento di commemorazione. Fontana, figura molto rispettata, lascia un vuoto tra i cittadini e le persone che hanno incontrato il suo percorso di fede e impegno.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – L'Amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa del vescovo emerito Riccardo Fontana. Fontana è stato alla guida della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro per circa 13 anni, fino al 2022. «In questo momento di dolore porgiamo le nostre condoglianze al clero aretino e a tutti i fedeli, ricordando la figura e il contributo che monsignor Fontana ha portato per la comunità cortonese», dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni.

