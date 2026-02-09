Corso Secondigliano | le fiamme che hanno avvolto pizzeria e gommista minacciano le palazzine

Questa mattina presto, un incendio ha coinvolto alcune attività in Corso Secondigliano. Le fiamme sono divampate poco prima dell’alba, partendo dalla pizzeria “Benvenuti al Sud”. Le fiamme hanno distrutto arredi e suppellettili, poi si sono estese al negozio di gommista e ricambi auto vicino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma ancora non si sa cosa abbia causato l’incendio. Le autorità stanno facendo i rilievi per capire se si tratta di un incidente o di un atto doloso.

Le fiamme sono divampate poco prima dell'alba in Corso Secondigliano. Dai primi rilievi, ancora tutti da confermare, sembrerebbe siano partite dalla Pizzeria "Benvenuti al Sud", dove hanno distrutto arredi e suppellettili per poi aggredire il vicino negozio di gommista e ricambi per auto "Yokohama". Dal rogo si è sprigionato un fumo nero e acre, visibile da diverse zone della città. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando di Napoli e personale delle forze dell'ordine. Una ventina circa i caschi rossi impegnati con 10 mezzi (carro schiuma, carro aria, aps e abp) nelle operazioni di contrasto alle fiamme, ancora in corso.

