Fuochi d' artificio finiscono su un albero avvolto e divorato dalle fiamme | le immagini video
Poco dopo la mezzanotte del primo gennaio 2026, a Foggia, un albero nel condominio di viale di Vittorio è stato avvolto dalle fiamme a causa dei fuochi d'artificio dei festeggiamenti di Capodanno. Le immagini video mostrano l’albero che brucia, evidenziando i rischi associati all’uso di petardi e fuochi artificiali in aree urbane. Un episodio che sottolinea l’importanza di adottare comportamenti responsabili durante le celebrazioni.
Poco dopo la mezzanotte del primo gennaio 2026, in un condominio di viale di Vittorio a Foggia, per via dei fuochi di artificio accesi durante i festeggiamenti di Capodanno, un albero gigante ha preso fuoco. Nel giro di pochi secondi l'arbusto è stato divorato dalle fiamme. Panico tra i reside. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
