Fuochi d' artificio finiscono su un albero avvolto e divorato dalle fiamme | le immagini video

Poco dopo la mezzanotte del primo gennaio 2026, a Foggia, un albero nel condominio di viale di Vittorio è stato avvolto dalle fiamme a causa dei fuochi d'artificio dei festeggiamenti di Capodanno. Le immagini video mostrano l’albero che brucia, evidenziando i rischi associati all’uso di petardi e fuochi artificiali in aree urbane. Un episodio che sottolinea l’importanza di adottare comportamenti responsabili durante le celebrazioni.

