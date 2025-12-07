Grosso incendio in via del Borgo di San Pietro | le fiamme alte minacciano la chiesa | VIDEO

Un grosso incendio è divampato sabato sera in via del Borgo di San Pietro, in pieno centro a Bologna. Le fiamme alte hanno avvolto e divorato la siepe che cinge il giardino del santuario, minacciando anche l'edificio religioso e auto, cassonetti e altri beni pubblici e privati nell'area del rogo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Grosso incendio a Mancasale: sul posto sono in corso le operazioni di spegnimento - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in via Borgo San Pietro a Bologna: attimi di paura vicino alla chiesa - Non sono chiare le dinamiche del rogo, il sospetto è che sia doloso. Da msn.com

Incendio a Borgo. Distrutto un capannone in zona industriale - il video - Le fiamme hanno completamente distrutto il magazzino dell'azienda Caron Francesco, ferramenta che si occupava ... rainews.it scrive

Incendio a Borgo Piave, bruciati 30 ettari di vegetazione e una struttura in legno - Un vasto incendio ha colpito l’area di Borgo Piave, alla periferia di Latina, coinvolgendo circa 30 ettari di vegetazione e una struttura in legno. Segnala rainews.it