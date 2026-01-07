Formazione al nuovo centro civico Si comincia dal corso di cucito
Il centro civico San Quirico di Selvapiana di Bagno di Romagna apre le porte alla comunità con un nuovo ciclo di corsi di formazione. Si inizia con un corso di cucito, offrendo un’opportunità di apprendimento e socializzazione. La struttura, recentemente ristrutturata, rappresenta un punto di riferimento per le attività culturali e sociali del territorio, confermando il ruolo del centro come spazio di incontro e crescita per i cittadini.
Il centro civico San Quirico di Selvapiana di Bagno di Romagna attacca bottone. Nella struttura pubblica, inaugurata alcuni giorni fa, dopo vari lavori di ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato che nei decenni scorsi era stato anche sede dell’asilo locale, si mette in moto la macchina delle attività sociali e formative. Nel caso, la macchina per cucire, programmando un apposito corso per imparare a usare la macchina e a fare vari lavori di cucito. "Il corso di cucito arriva al centro civico San Quirico, è aperto a tutti, sia a chi è alle prime armi sia a chi ha già un po’ di esperienza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Alatri, dal 2026 il Museo Civico diventa spazio stabile di formazione per i giovani
Leggi anche: Nuovo percorso formativo a scuola, ok a Scienze applicate: "Si comincia dal 2026/2027"
Formazione al nuovo centro civico. Si comincia dal corso di cucito; Carpi d'Adige di Villa Bartolomea (VR), un centro civico per rilanciare il paese; Rodengo Saiano, la Casa Rossa pronta a rinascere: un nuovo polo civico al posto dell’edificio dismesso; Con il Servizio civile accesso ai servizi digitali.
Formazione al nuovo centro civico. Si comincia dal corso di cucito - Nella struttura pubblica, inaugurata alcuni giorni fa, dopo vari lavori di ristrutturazione e riqualificazione del fabbr ... ilrestodelcarlino.it
L’Informagiovani raddoppia. Inaugurato il nuovo spazio al Centro Civico di San Vito - Da ieri si possono incontrare gli operatori anche in via Giorgini oltre che in via delle Trombe in centro. lanazione.it
Inaugurato il Centro Civico San Paolo a Legnano: la città sempre più policentrica - Grande soddisfazione per i cittadini del quartiere San Paolo di Legnano, dove nelle scorse ore è stato inaugurato il nuovo Centro Civico. settenews.it
Anno nuovo, nuove competenze da scoprire! Con i corsi di Connessioni Apuane puoi imparare qualcosa di nuovo, migliorare le tue conoscenze e dedicare tempo alla formazione, al benessere e alla creatività. Lingue, cultura, arte, crescita personale: i nuovi c - facebook.com facebook
Proseguono le giornate di formazione gratuita dedicate al #RENTRI, il nuovo sistema di #tracciabilità dei #rifiuti Un’occasione per aziende, enti e consulenti #camcomtorino @unioncamere @MASE_IT #normativa to.camcom.it/rentri x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.