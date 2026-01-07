formazione al nuovo centro civico si comincia dal corso di cucito

Il centro civico San Quirico di Selvapiana di Bagno di Romagna apre le porte alla comunità con un nuovo ciclo di corsi di formazione. Si inizia con un corso di cucito, offrendo un’opportunità di apprendimento e socializzazione. La struttura, recentemente ristrutturata, rappresenta un punto di riferimento per le attività culturali e sociali del territorio, confermando il ruolo del centro come spazio di incontro e crescita per i cittadini.

Il centro civico San Quirico di Selvapiana di Bagno di Romagna attacca bottone. Nella struttura pubblica, inaugurata alcuni giorni fa, dopo vari lavori di ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato che nei decenni scorsi era stato anche sede dell’asilo locale, si mette in moto la macchina delle attività sociali e formative. Nel caso, la macchina per cucire, programmando un apposito corso per imparare a usare la macchina e a fare vari lavori di cucito. "Il corso di cucito arriva al centro civico San Quirico, è aperto a tutti, sia a chi è alle prime armi sia a chi ha già un po’ di esperienza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

