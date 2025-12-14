Corriere dello Sport | La strana coppia del gol

Nel calcio, le giornate trappola rappresentano occasioni inaspettate che possono compromettere le prestazioni delle squadre più quotate. Il Napoli, consapevole di questo pericolo, si prepara ad affrontare una sfida importante, cercando di evitare insidie e mantenere alta la concentrazione per proseguire il suo cammino in campionato.

"> UDINE – Le chiamano giornate trappola, e il Napoli lo sa bene. Dopo aver ricominciato a correre forte negli scontri diretti con Atalanta, Roma e Juventus, i campioni d’Italia affrontano l’Udinese al Bluenergy Stadium in una gara che nasconde più insidie di quanto dica la classifica. I friulani sono a metà graduatoria, con 13 punti in meno, e reduci da quattro sconfitte nelle ultime sei partite, l’ultima in casa contro il Genoa. Un periodo complicato per la squadra di Runjaic, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Il tranello per il Napoli è tutto nella storia recente. Napolipiu.com

