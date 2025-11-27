Corriere dello Sport | Napoli l’arma doppia di Conte | Neres e Lang accendono la rivoluzione sugli esterni

Napolipiu.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Tarantino racconta la fioritura tecnica di Neres e Lang, il nuovo motore creativo del Napoli di Conte. Due esterni complementari, amici dentro e fuori dal campo, capaci di trasformare ogni possesso in un’occasione per accendere il Maradona. Come sottolineato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la loro intesa, già evidente contro l’Atalanta, ha trovato ulteriore conferma anche in Champions League contro il Qarabag, dove pur senza segnare hanno ispirato le principali giocate offensive della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, l’arma doppia di Conte: Neres e Lang accendono la rivoluzione sugli esterni”

