Questa sera il match tra Roma e Cagliari assume un significato speciale per Daniele Ghilardi. La partita, che si svolge in un momento di tensione sui social, ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati. La situazione si fa ancora più interessante considerando i commenti che circolano online, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo.

2026-02-09 11:39:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: La sfida di stasera contro il Cagliari porta con sé un risvolto particolare per la Roma e, soprattutto, per Daniele Ghilardi. Non solo una partita da non sbagliare, ma un passaggio formale e sostanziale nel percorso del giovane centrale arrivato in estate dall’Hellas Verona. L’accordo tra i due club è chiaro: prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più uno di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Il primo punto conquistato dalla squadra di Gasp nel mese di febbraio farà scattare automaticamente il riscatto, trasformando Ghilardi in un giocatore della Roma a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – la cifra che andrà al Verona

Il Corriere dello Sport conferma ufficialmente l'acquisto di Giovane da parte del Napoli.

Il Corriere dello Sport riporta la recente vittoria dello United nel derby di Manchester, un risultato che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi dei Red Devils.

