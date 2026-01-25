Corriere dello Sport – ufficiale l’affare con il Verona

Il Corriere dello Sport conferma ufficialmente l’acquisto di Giovane da parte del Napoli. L’accordo, già annunciato nelle ultime settimane, è ora stato formalizzato, segnando un passo importante per la squadra partenopea. La notizia rappresenta un aggiornamento significativo nel calciomercato, offrendo chiarezza sulle operazioni concluse e sui futuri sviluppi. Restate con noi per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle novità del mondo del calcio.

2026-01-24 20:48:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Ora è arrivata anche l’ ufficialità: Giovane è un nuovo calciatore del Napoli. A rendere nota l’operazione è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis che ha anticipato la comunicazione del club attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X: “Benvenuto Giovane!”. Giovane è un nuovo giocatore del Napoli: ufficiale. Il trasferimento, definito nei giorni scorsi, è stato reso possibile anche grazie agli ottimi rapporti tra il Napoli e l’Hellas Verona. L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo e prevede una parte fissa contenuta, accompagnata da una serie di bonus che portano il valore complessivo dell’affare intorno ai 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

