Dalla Casa di Babbo Natale al presepe | la magia delle feste al Centro Commerciale Tremestieri
Dal 6 al 24 dicembre, il Centro Commerciale Tremestieri si trasforma nella magica atmosfera natalizia con la Casa di Babbo Natale e il presepe. Un ricco programma di eventi e iniziative renderà le festività indimenticabili, offrendo occasioni di divertimento e tradizione per tutta la famiglia.
Al via dal 6 al 24 dicembre Natale al Centro Commerciale Tremestieri. Ecco il programma completo.ProgrammaLa Casa di Babbo Natale nei seguenti giorni: 6-7-8-13-14-20-21-23-24 dicembre, si possono scattare una foto con lui e portare a casa un ricordo unico delle feste.I pinguini si trovano al 3°. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Clusone, il 15 novembre apre la Casa bergamasca di Babbo Natale
Babbo Natale di nuovo in Val Seriana, dal 15 novembre a Clusone la sua Casa Bergamasca
Casa di Babbo Natale: info, orari e biglietti
Ci saranno gonfiabili, la Casa di Babbo Natale, presepi, laboratori artistici, mercatini natalizi e degustazione di cibi. - facebook.com Vai su Facebook
Natale a Callabiana dal presepe meccanico allo spettacolo comico - Natale a Callabiana dal presepe meccanico allo spettacolo comico. Da laprovinciadibiella.it
