Coriandoli musica e giochi | il Carnevale colora il Centro di aggregazione a Matierno

A Matierno, il Carnevale si anima con coriandoli, musica e giochi per i bambini. Nel centro di aggregazione, sono in corso laboratori gratuiti organizzati da Giovamente, Musikattiva, Galahad e Incantastorie. I piccoli si divertono tra colori, dolci e momenti di festa, mentre genitori e insegnanti osservano soddisfatti. La giornata si svolge in un’atmosfera vivace e spensierata, con i bambini che si lasciano coinvolgere nelle attività programmate.

Musica, colori, giochi e dolci per festeggiare il Carnevale dei più piccoli, a Matierno, presso il Centro di aggregazione in cui si tengono i laboratori gratuiti per minori di Giovamente, Musikattiva, Galahad e Incantastorie. Per regalare attimi di allegria e spensieratezza al quartiere, dunque.

